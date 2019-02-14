Международная ассоциация бокса разрешила женщинам выступать в хиджабах

После совещания в Стамбуле руководители Международной ассоциации бокса (AIBA) приняли решение разрешить женщинам-боксерам драться в спортивных хиджабах, сообщает Boxingscene.com.
Решение принято в связи с религиозными причинами, из-за которых некоторые спортсменки хотели бы выступать в специальном уборе.
Руководители AIBA приняли этот вариант еще в прошлые выходные и озвучили о нем после окончания совещания.
Стоит отметить, что ношение хиджабов во время соревнований также существует и в других видах спорта: волейболе, баскетболе и фехтовании.