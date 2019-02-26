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Дортикос - Табити: стала известна дата и место проведения полуфинала WBSS

Дортикос - Табити: стала известна дата и место проведения полуфинала WBSS
20:58 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: 15 июня в Риге определятся финалисты второго сезона WBSS в первом тяжелом весе.

15 июня в Риге состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет полуфинальная встреча Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между временным чемпионом мира по версии WBO Кшиштофом Гловацки и экс-чемпионом мира по версии WBC Марисом Бриедисом.

В андеркарде этого боя состоится и другой полуфинал WBSS. В нём встретятся экс-чемпион мира по версии WBA Юниер Дортикос и Эндрю Табити, сообщает официальная страница турнира WBSS в «Твиттере».

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Юниер Дортикос пробился в полуфинал, победив единогласным решением судей Матеуша Мастернака. Что касается Табити, то американец 13 октября 2018 года на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге победил единогласным решением судей Руслана Файфера.

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Бокс, Новости бокса, WBSS, Дортикос - Табити.
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