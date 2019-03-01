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Отец Теофимо Лопеса: Ломаченко боится

Отец Теофимо Лопеса: Ломаченко боится
11:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Теофимо Лопес-старший считает, что никто не хочет драться с его сыном из-за страха.

Отец проспекта лёгкого веса Теофимо Лопеса, Теофимо Лопес-старший, убеждён, что возможный поединок с Василием Ломаченко не вызовет у сына затруднений.

"Никто не хочет драться с Теофимо 20 апреля. Все его боятся и убегают от него. Ломаченко тоже боится. Мы просто надеемся, что он не будет искать способов избежать встречи. Бой с ним станет для сына даже легче, чем недавний поединок с Магдалено. Ломаченко не сможет побить сына, делая одни и те же вещи снова и снова. Бьюсь об заклад, бой с Василием станет самым лёгким в карьере сына", — приводит слова Лопеса-старшего Boxingtalk.

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Василий Ломаченко следующий поединок проведёт 12 апреля с официальным претендентом на титул по версии WBA Энтони Кроллой.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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