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Кролла: Моя мечта - шокировать мир и отобрать пояса у Ломаченко

Кролла: Моя мечта - шокировать мир и отобрать пояса у Ломаченко
02:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Боксер рассказал о желании "повесить перчатки на гвоздь".

Британский боксер-профессионал, выступающий в легкой весовой категории Энтони Кролла рассказал о готовности завершить карьеру, вскоре после боя с Ломаченко.

"Вы, определенно, еще увидите мой бой в Манчестере. Моя мечта: шокировать мир и отобрать пояса у Ломаченко, а затем защитить их в Манчестере в своем последнем поединке в конце года. А затем я уйду в закат. Посмотрим", - сказал Кролла.

Бой Ломаченко – Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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Напомним, ранее Хирн заявил о готовности Кроллы в битве за титул против Ломаченко.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Энтони Кролла.
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