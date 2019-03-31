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Гвоздик назвал имя своего следующего соперника

Гвоздик назвал имя своего следующего соперника
10:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Александр Гвоздик рассчитывает провести еще два боя в этом году.

Украинец Александр Гвоздик, защитивший титул WBC в полутяжелом весе, назвал следующего соперника. По словам боксера, его следующим боем станет защита титула против Маркуса Брауна. Гвоздик, при этом отметил, что точных планов своих промоутеров пока не знает.

"Я максимально настраивался на сегодняшнего оппонента, поэтому такие разговоры не велись. Насколько я знаю, следующей должна быть обязательная защита против Маркуса Брауна.

Если промоутеры смогут договориться об унификации, то будет унификация. Пока я планов не знаю. Сейчас возьму передышку, а потом буду разговаривать с тренерами, промоутерами и менеджерами.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Сколько поединков еще в этом году? Все зависит от того, как эти поединки будут проходить. Если они будут вот так по несколько раундов, то можно и 10 провести боев. Хотелось бы провести еще два, а там посмотрим", - сказал боксер.

Гвоздик также сказал, что поедет поддерживать Василия Ломаченко в его бою против Энтони Кроллы.

"Да, конечно, это совсем близко, я всегда рад поддержать Василия в его боях", - сказал Гвоздик в эфире телеканала Интер.

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Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Дуду Нгумбу.
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