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Такам: Я приветствую появление Усика в супертяжёлом дивизионе

Такам: Я приветствую появление Усика в супертяжёлом дивизионе
02:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Следующий соперник Александра Усика прокомментировал предстоящий бой.

Бывший претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.

«Усик сумел добиться всего в первом тяжёлом весе. Я приветствую его появление в супертяжёлом дивизионе. Могу пообещать, что наш бой будет отличным. Стану хорошей проверкой для Александра в его дебютном поединке в супертяжёлой весовой категории. У меня достаточно собственных амбиций, и бой с Усиком может мне дать шанс их реализовать», — приводит слова Такама BoxingScene.

Усик - Такам: бой официально подтвержден

Поединок Александра Усика и Карлоса Такама состоится 25 мая 2019 года в городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США). Для украинца бой станет первым в новой для него весовой категории. При этом он по-прежнему сохраняет три титула в первом тяжёлом весе.

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