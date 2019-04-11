Бокс. Украинец Голуб защитил титул чемпиона США

Новости спорта: Все три арбитра единогласно отдали безоговорочную победу украинцу.

Украинcкий боксер Иван Голуб (16–1, 12 КО) успешно провел дебютную защиту титула чемпиона США в полусреднем весе по версии WBC. Уроженец Горловки выиграл 10-раундовый бой за пояс USNBC у американца Мануэля Алехандро Рейеса (11–5–1, 5 КО).

Победитель боя был определен с помощью судейских записок. Все три арбитра единогласно отдали безоговорочное преимущество украинцу (100–90, 100–90, 99–91). Поединок проходил в зале Sony Hall в Нью-Йорке.

Напомним, Иван Голуб по прозвищу «Волк» завоевал титул USNBC в августе 2018 года, победив Ланардо Танера.