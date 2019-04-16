Диллиан Уайт назвал Уайлдера наркоманом

Новости спорта: Уайт считает, что Уайлдер говорит несуразные вещи, поэтому он - наркоман.

Британский боксер Диллиан Уайт ожидает, что Деонтей Уайлдер легко победит Доминика Бризила на дистанции в своей ближайшем будущем, а после этого будет добиваться от WBC сделать его обязательным претендентом на титул.

"Это легкий бой. Деонтай Уайлдер побьет Доминика Бризила. Бризил боится Уайлдера. Я смотрел на лицо Бризила во время пресс-конференции, его трясло.

Уайлдер снова говорит: "Я слышу ваше сердцебиение. Я убийца, ты никогда не был перед убийцей раньше". О чем ты говоришь? Это бокс, ты не убийца. Ты не какой-то киллер. Это бокс. Тупица.

Уайлдер-наркоман. Наркоши делают необъяснимые поступки, наркоши говорят несуразные вещи и им это нравится. Они в отчаянии, они делают отчаянные вещи, говорят отчаянные вещи, и именно поэтому Уайлдер - наркоман. Он напуган и не знает, что сказать, как это делают наркоманы", - заявил Уайт.

Ранее Уайт заявил, что разочарован ситуацией вокруг боя с Уайлдером.