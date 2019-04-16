Скачать
Среда, 17.04.2019
Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Химик в борьбе с Днепром прошел в финал Суперлиги
Химик в борьбе с Днепром прошел в финал Суперлиги
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов
Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов

Диллиан Уайт назвал Уайлдера наркоманом

Диллиан Уайт назвал Уайлдера наркоманом
23:55 Вт, 16 Апрель 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Уайт считает, что Уайлдер говорит несуразные вещи, поэтому он - наркоман.

Британский боксер Диллиан Уайт ожидает, что Деонтей Уайлдер легко победит Доминика Бризила на дистанции в своей ближайшем будущем, а после этого будет добиваться от WBC сделать его обязательным претендентом на титул.

"Это легкий бой. Деонтай Уайлдер побьет Доминика Бризила. Бризил боится Уайлдера. Я смотрел на лицо Бризила во время пресс-конференции, его трясло.

Уайлдер снова говорит: "Я слышу ваше сердцебиение. Я убийца, ты никогда не был перед убийцей раньше". О чем ты говоришь? Это бокс, ты не убийца. Ты не какой-то киллер. Это бокс. Тупица.

Уайлдер-наркоман. Наркоши делают необъяснимые поступки, наркоши говорят несуразные вещи и им это нравится. Они в отчаянии, они делают отчаянные вещи, говорят отчаянные вещи, и именно поэтому Уайлдер - наркоман. Он напуган и не знает, что сказать, как это делают наркоманы", - заявил Уайт.

Усик призвал украинцев не смотреть телевизор

Ранее Уайт заявил, что разочарован ситуацией вокруг боя с Уайлдером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости, Диллиан Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
02 Команда Мейвезера раскритиковала Ломаченко
03 Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча
04 Леганес вернет болельщикам деньги, если победит Реал
05 Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь