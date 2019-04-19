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Мейвезер рассказал свою "важную" новость

Мейвезер рассказал свою "важную" новость
06:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Флойд Мейвезер запускает фэнтези-спортивную игру Daily Numbers на американском рынке.

Важным объявлением экс-боксера Флойда Мейвезера оказался не бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо или возобновление карьеры, а запуск фэнтези-спортивной игры "Daily Numbers", которая предназначена для американского рынка.

Интересно, что это "важное объявление" совпадал по времени с пресс-конференцией в Нью-Йорке, где 20 апреля Боб Арум будет предлагать болельщикам PPV-шоу, где главным событием станет бой в полусреднем дивизионе между Теренсом Кроуфордом и Амиром Ханом.

Команда Мейвезера раскритиковала Ломаченко

Отметим, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях раньше уже опровергал слухи о своем возвращении.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса.
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