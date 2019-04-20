Скачать
Суббота, 20.04.2019
Месси забил самый красивый гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Месси забил самый красивый гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Беринчик - Аракава. Видео взвешивания
Беринчик - Аракава. Видео взвешивания

Чисора в следующем бою обещает показать, почему он не ушел на пенсию

Чисора в следующем бою обещает показать, почему он не ушел на пенсию
00:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дерек Чисора прокомментировал предстоящий бой против Сенада Гаши.

Супертяжеловес Дерек Чисора заявил о своей уверенности в победе над Сенадом Гаши, который состоится 20 апреля.

"В субботу я выйду на ринг с огнем в душе. Мне есть что доказать, моя миссия продолжается. Паркер слился, этот парень, похоже, принял слишком много слабительных и обосрался. Он оказался не готов к поединку, заявив, что ему нужно больше времени. Гаши показал, что является настоящим бойцом, который всегда готов пойти на войну, когда ему бросают вызов. Сенад показал это в декабре, когда вышел на ринг с Карлосом Такамом на недельном уведомлении и дал настоящий бой.

Чисора вызвался заменить Миллера в бою с Джошуа

Я не глупец и прекрасно понимаю, что с шестинедельным уведомлением Гаши будет совсем другим зверем. Он непредсказуем и собирается победить, но поверьте мне, это парень не услышит финальный гонг. Я готов к поединку, мы провели отличный тренировочный лагерь с Дэйвом Колдуэллом. 20 апреля WAR Чисора возвращается в Лондон, чтобы показать супертяжелому дивизиону, почему он не ушел на пенсию", - цитирует Чисору boxing247.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивый гол Цитаишвили в матче Динамо - Ворскла (Видео)
02 Теофимо Лопес покинет вес Ломаченко
03 Наставник Барселоны назвал лучшего тренера в мире
04 Зинченко - в десятке самых дорогих левых защитников мира до 23 лет
05 Украинский вратарь Коваль пропустил 5 мячей в поединке против Аль-Наср Эр-Рияда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь