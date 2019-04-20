Чисора в следующем бою обещает показать, почему он не ушел на пенсию

Новости спорта: Дерек Чисора прокомментировал предстоящий бой против Сенада Гаши.

Супертяжеловес Дерек Чисора заявил о своей уверенности в победе над Сенадом Гаши, который состоится 20 апреля.

"В субботу я выйду на ринг с огнем в душе. Мне есть что доказать, моя миссия продолжается. Паркер слился, этот парень, похоже, принял слишком много слабительных и обосрался. Он оказался не готов к поединку, заявив, что ему нужно больше времени. Гаши показал, что является настоящим бойцом, который всегда готов пойти на войну, когда ему бросают вызов. Сенад показал это в декабре, когда вышел на ринг с Карлосом Такамом на недельном уведомлении и дал настоящий бой.

Я не глупец и прекрасно понимаю, что с шестинедельным уведомлением Гаши будет совсем другим зверем. Он непредсказуем и собирается победить, но поверьте мне, это парень не услышит финальный гонг. Я готов к поединку, мы провели отличный тренировочный лагерь с Дэйвом Колдуэллом. 20 апреля WAR Чисора возвращается в Лондон, чтобы показать супертяжелому дивизиону, почему он не ушел на пенсию", - цитирует Чисору boxing247.