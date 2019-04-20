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Беринчик - Аракава: где и когда смотреть бой

Беринчик - Аракава: где и когда смотреть бой
13:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: К2ukraine

Новости спорта: 20 апреля Денис Беринчик проведет бой против Нихито Аракавы.

Сегодня, 20 апреля, во "Дворце Спорта" в Киеве состоится большой вечер профессионального бокса K2 Promotions. В главном  бою вечера на ринг выйдет чемпион мира WBO International Денис Беринчик (10–0, 7 КО) и японский претендент Нихито Аракава (32–6–2, 18 КО). 

Этот поединок станет ступенью для украинца на пути к чемпионскому бою в легком весе. По словам промоутера Беринчика Александра Красюка, Денис уже в ближайшее время может стать обязательным претендентом на чемпионский пояс Василия Ломаченко.

Беринчик - Аракава. Видео взвешивания

Промо-видео боя:

Беринчик - Аракава: прогноз на титульный бой

В прямом эфире в Украине бой покажет телеканал "Интер". Начало "Большого бокса" на Интере в 22:25 по киевскому времени. Отметим, в андеркарте главного поединка вечера бокса пройдут несколько примечательных боев. В частности, Денис Митрофанов сразится с испанцем Хорхе Вальехой.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Нихито Аракава, Денис Беринчик - Нихито Аракава, Беринчик - Аракава.
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