Беринчик - Аракава: где и когда смотреть бой

Новости спорта: 20 апреля Денис Беринчик проведет бой против Нихито Аракавы.

Сегодня, 20 апреля, во "Дворце Спорта" в Киеве состоится большой вечер профессионального бокса K2 Promotions. В главном бою вечера на ринг выйдет чемпион мира WBO International Денис Беринчик (10–0, 7 КО) и японский претендент Нихито Аракава (32–6–2, 18 КО).

Этот поединок станет ступенью для украинца на пути к чемпионскому бою в легком весе. По словам промоутера Беринчика Александра Красюка, Денис уже в ближайшее время может стать обязательным претендентом на чемпионский пояс Василия Ломаченко.

Промо-видео боя:

В прямом эфире в Украине бой покажет телеканал "Интер". Начало "Большого бокса" на Интере в 22:25 по киевскому времени. Отметим, в андеркарте главного поединка вечера бокса пройдут несколько примечательных боев. В частности, Денис Митрофанов сразится с испанцем Хорхе Вальехой.