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Джошуа прокомментировал допинг Миллера

Джошуа прокомментировал допинг Миллера
09:47 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Британский боксер недоволен оппонентом.

Энтони Джошуа должен был выйти в ринг 1-го июня против Джаррелла Миллера, однако американский боксер был дисквалифицирован из-за приема запрещенных препаратов.

Сейчас Джошуа оперативно ищут другого соперника.

«Я не хочу критиковать Миллера и добивать человека, у которого и так есть проблемы. Он не показывает должный пример, который должен показывать спортсмен».

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«Удачи ему в том, чем он собирается заниматься в жизни дальше, но он не заслуживает находиться в ринге со мной или другими боксерами» - считает Джошуа.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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