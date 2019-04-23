Джошуа прокомментировал допинг Миллера

Новости спорта: Британский боксер недоволен оппонентом.

Энтони Джошуа должен был выйти в ринг 1-го июня против Джаррелла Миллера, однако американский боксер был дисквалифицирован из-за приема запрещенных препаратов.

Сейчас Джошуа оперативно ищут другого соперника.

«Я не хочу критиковать Миллера и добивать человека, у которого и так есть проблемы. Он не показывает должный пример, который должен показывать спортсмен».

«Удачи ему в том, чем он собирается заниматься в жизни дальше, но он не заслуживает находиться в ринге со мной или другими боксерами» - считает Джошуа.