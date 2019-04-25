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Команды Джошуа и Руиса договорились о бое

Команды Джошуа и Руиса договорились о бое
16:28 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Джошуа нашел замену Джарреллу Миллеру.

Команды чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и американского мексиканца Энди Руиса (32-1, 21 КО) достигли договоренности о бое, который состоится 1 июня в Нью-Йорке, США.

Официальное объявление боя Энтони Джошуа - Энди Руис от организатора вечера бокса в Нью-Йорке промоутерской компании Matchroom Boxing, а также стриминговои платформы DAZN ожидается сегодня.

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Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) может посетить бой Александр Усик (16-0, 12 КО) – Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

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