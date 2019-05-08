Когда Усик дебютирует в хевивейте

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик получил серьезное повреждение.

Во вторник стало известно о переносе поединка Александр Усик - Карлос Такам из-за травмы украинского боксера.

Бой должен был состояться 25-го мая, но теперь, вероятно, боксеры не выйдут в ринг раньше осени, о чем рассказал менеджер Эгис Климас.

«Оставалось 2 недели до боя, но Усик получил травму бицепса. Вероятно, Александр пропустит около месяца. Затем ему понадобится еще месяц или два на полное восстановление».

«Надеюсь, он вернется для боя в сентябре», - сказал Климас.

Этот бой должен стать дебютным для Усика в супертяжелом весе.