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Когда Усик дебютирует в хевивейте

Когда Усик дебютирует в хевивейте
20:23 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик получил серьезное повреждение.

Во вторник стало известно о переносе поединка Александр Усик - Карлос Такам из-за травмы украинского боксера.

Бой должен был состояться 25-го мая, но теперь, вероятно, боксеры не выйдут в ринг раньше осени, о чем рассказал менеджер Эгис Климас.

«Оставалось 2 недели до боя, но Усик получил травму бицепса. Вероятно, Александр пропустит около месяца. Затем ему понадобится еще месяц или два на полное восстановление».

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«Надеюсь, он вернется для боя в сентябре», - сказал Климас.

Этот бой должен стать дебютным для Усика в супертяжелом весе.

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