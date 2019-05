Владимир Кличко получил премию "Инноватор года"

Легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, Олимпийский чемпион Атланты-1996, успешный предприниматель и общественный деятель, автор инновационного метода "Управления Вызовами" Доктор Владимир Кличко прокомментировал победу в престижной премии «Инноватор» года.

Почетную награду Кличко получил на традиционном торжественном мероприятии проходящем в Германии.

Yesterday, @DDWirtschaft has awarded the #innovatordesjahres2019. I got this year's honorary award and a personal laudatory speech by my ally @markenarbeiter – not for my sporting achievements, but for my second career and my method #facethechallenge. I'm really #honoured! pic.twitter.com/uG6jwIfloQ

— Klitschko (@Klitschko) 10 мая 2019 г.