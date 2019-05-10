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Владимир Кличко получил премию "Инноватор года"

Владимир Кличко получил премию "Инноватор года"
17:34 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Владимир Кличко прокомментировал победу в престижной премии "Инноватор" года.

Легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, Олимпийский чемпион Атланты-1996, успешный предприниматель и общественный деятель, автор инновационного метода "Управления Вызовами" Доктор Владимир Кличко прокомментировал победу в престижной премии «Инноватор» года.

Почетную награду Кличко получил на традиционном торжественном мероприятии проходящем в Германии.

Владимир Кличко может уйти в политику

«Вчера меня наградили. Я получил в этом году почетную награду, удостоившись хвалебных речеь от моих коллег и союзников, не за мои спортивные достижения, а за мою вторую карьеру и мой метод «Управление вызовами». Я на самом деле очень горд», - написал Владимир на своей странице в одной из социальных сетей

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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