Шериф "The Lion" Богере считает, что нокаутирует Ломаченко

Новости спорта: Бывший претендент на пояс WBA готов нокаутировать Василия Ломаченко.

Угандийский легковес Шариф Богере (32-2, 20 КО) заявил, что нокаутирует Василия Ломаченко (13-1, 10 КО). Джефф Мейвезер попросил у боксера назвать фаворита боя Ломаченко – Кэмпбелл, но получил неожиданный ответ:

«Шариф Богере победит. Он не дерется? Шериф «The Lion» Богере нокаутирует Ломаченко. Хочу ли я драться с Ломаченко? Конечно же хочу. Да, Ломаченко победит Кэмбелла».

Отметим, что Богере проиграл свой предыдущий бой Хавьеру Фортуне (34-2-1, 23 КО). Поединок состоялся в андеркарде еще одного претендента на встречу с Ломаченко Джервонты Дэвиса (21-0, 20 КО).

Единственный шанс Богере на пояс чемпиона был в 2013 году, когда он единогласным решением судей уступил Ричарду Абрилю титул WBA Regular.

Напомним, Энтони Кролла похвалил брутальный нокаут Василия Ломаченко и дал несколько советов Люку Кэмпбеллу.

Филиппинец Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) 20 июля проведет свой следующий бой против Кита Турмана (29-0, 22 КО).