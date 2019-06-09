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Головкин нокаутировал Роллса

Головкин нокаутировал Роллса
07:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Геннадий Головкин одержал победу на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Головкин с первого раунда захватил инициативу и работал в неспешном темпе, обрабатывая корпус соперника, не вкладываясь в удары.

Головкин - Роллс. Видео боя

Со второго раунда Стив осмелел, начал наносить удары в ответ и записал на свой счет пару зрелищных попаданий, при этом он хорошо переносил все атаки Головкина.

Так продолжалось до четвертого раунда, когда Головкин наконец-то хорошо попал сбоку сверху, а потом продолжил комбинацией, завершив ее нокаутом левой в челюсть. Роллс упал, и продолжить поединок больше не смог.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Стив Роллс, Геннадий Головкин - Стив Роллс.
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