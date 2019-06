Головкин нокаутировал Роллса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Головкин с первого раунда захватил инициативу и работал в неспешном темпе, обрабатывая корпус соперника, не вкладываясь в удары.

Со второго раунда Стив осмелел, начал наносить удары в ответ и записал на свой счет пару зрелищных попаданий, при этом он хорошо переносил все атаки Головкина.

Hide the women and children, here comes the THUNDER @GGGBoxing #GGGRolls pic.twitter.com/Whld6xjUnD

— DAZN USA (@DAZN_USA) 9 июня 2019 г.