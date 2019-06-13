Скачать
Четверг, 13.06.2019
Мужская сборная Украины по волейболу победила Чехию
Мужская сборная Украины по волейболу победила Чехию
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)
Далакян - Таворнхам: дуэль взглядов (Видео)

Фьюри: Джошуа закончился

Фьюри: Джошуа закончился
04:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Тайсон Фьюри считает, что Энтони Джошуа не сумеет вернуться на вершину супертяжелого веса.

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился своим мнением о бывшем чемпионе мира Энтони Джошуа.

"Когда человек побывал там один раз, ему будет трудно вернуться. Это случалось много раз с разными бойцами. С ним случилось это той ночью, когда он дрался с Энди Руисом, и я не думаю, что Джошуа удастся вернуться, оправиться от этого поражения. Он закончился. Спросите любого тренера, который был рядом со спортом всю жизнь. Когда я посмотрел на ринг, я понял, что он не хочет там находиться.

"Ты - жалкий неудачник": Фьюри обратился к Владимиру Кличко

Все думали, что Джошуа может победить меня. В каком мире? Что такого в нём видели люди? Физически Джошуа мог перехитрить всех. Он сломал все кардиомониторы, измотал каждую беговую дорожку в зале. Но это неважно. Двумя лучшими бойцами за последние 20 лет в супертяжёлом весе были Джошуа и Владимир Кличко, и обоих убили толстяки", — приводит слова Тайсона Фьюри Reuters.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луиш Каштру: все о новом тренере Шахтера
02 Американка Шилдс может побить рекорд Ломаченко
03 Украина уступила чемпионам мира по гандболу в отборе на Евро-2020
04 Зинченко подпишет долгосрочный контракт с Манчестер Сити
05 Владимир Кличко рассказал о советах Билла Клинтона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь