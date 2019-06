Фьюри нокаутировал Шварца

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO британец Тайсон Фьюри выиграл в титульном бою у немца Тома Шварца. Поединок за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO прошел на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе.

В конце второго раунда. Фьюри отправил в нокдаун Шварца, а затем обрушил град ударов на потрясённого соперника. Судья встречи был вынужден прервать поединок, зафиксировав технический нокаут

Эта победа стала для Фьюри 28-й в карьере при 19 нокаутах и одном ничейном исходе. Шварц потерпел первое поражение в 25 боях.

