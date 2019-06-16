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Фьюри спел песню после победы над Шварцем (Видео)

Фьюри спел песню после победы над Шварцем (Видео)
08:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Тайсон Фьюри спел хит Aerosmith после победы над Томом Шварцем.

Британский боксёр Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и спел отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», поблагодарив болельщиков за поддержку.

Бой, который проходил на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США), закончился уже во втором раунде, когда Фьюри отправил в нокдаун Шварца, а затем обрушил град ударов на потрясённого соперника. Рефери прервал поединок, зафиксировав технический нокаут. Шварц потерпел первое поражение в карьере за 25 боев. Фьюри победил нокаутом в 19-й раз из 28 проведённых поединков.

Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя

 
 
 
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There is absolutely nobody like him. The most entertaining man in sports, @gypsyking101 #FurySchwarz

Публикация от Top Rank Boxing (@trboxing)

В 2020 году Фьюри собирается провести второй бой с чемпионом в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Видео, Новости бокса, Том Шварц.
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