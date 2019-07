Владимир Кличко выразил соболезнование в связи со смертью Пернела Уитакера

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко отреагировал на известие о преждевременной смерти американца Пернела Уитакера.

Напомним, что 55-летнего американского боксера, побеждавшего на Олимпиаде и владевшего чемпионскими титулами в четырех весовых категориях, сбила машина.

Yesterday I received news about a fellow sportsman and boxing legend Pernell “Sweet Pea” Whittaker. My sincere condolences go out to his friends and family. Thank you for your contributions and incredible career in our beloved profession. You always be remembered Champ, R.I.P.

— Klitschko (@Klitschko) 16 июля 2019 г.