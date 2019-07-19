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Как выглядели братья Кличко 42 года назад

Как выглядели братья Кличко 42 года назад
15:53 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Виталий Кличко сегодня отмечает 48-летие.

Сегодня легендарному украинскому боксеру, трехкратному чемпиону мира в супертяжелом весе, "Вечному" чемпиона мира по версии WBC, входящему в Международный зал боксерской славы, мэру Киева Виталию Кличко, исполнилось 48 лет.

Виталий, всегда был поддержкой и опорой для своего не менее успешного и знаменитого брата, свидетельством чему и детская фотография легенда украинского спорта, сделанная в 1977-м году.

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Напомним, ранее Владимир Кличко выразил благодарность первой ракетке Украины Элине Свитолине.

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