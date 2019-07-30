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"Заработаем большие деньги": Уайлдер - о реванше с Фьюри

"Заработаем большие деньги": Уайлдер - о реванше с Фьюри
06:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Предполагается, что второй бой должен пройти в США.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер признался, что его второй бой с британцем Тайсоном Фьюри должен состояться в США.

"Мы должны согласовать с Фьюри и его командой место проведения боя. Но, думаю, поединок должен состояться в США, там мы заработаем большие деньги. Мы хотим этого, и я уверен, что Фьюри согласится", - приводит слова Уайлдера Behind The Gloves.

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Напомним, первый поединок между Тайсоном и Деонтеем прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

Напомним, ранее Фьюри назвал дату реванша с Уайлдером.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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