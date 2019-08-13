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Хирн: Нужно развивать бокс в новых регионах

Хирн: Нужно развивать бокс в новых регионах
13:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Известный промоутер - о бое Энтони Джошуа и Энди Руиса в Саудовской Аравии

Промоутер Эдди Хирн провел пресс-конференцию в Лондоне, на которой подтвердил, что Энди Руис и Энтони Джошуа подписали контракт на реванш. Кроме того, Хирн посмеялся над слухами в социальных сетях и прессе о том, что Руис, возможно, не согласится отправиться на Ближний Восток, чтобы защищать чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF, которые он отобрал у Джошуа в Нью-Йорке в июне.

«Несмотря на то, что я прочитал, оба бойца подписали контракт на бой реванш. Все руководящие органы были проинформированы, и обе стороны подтвердили дату и место проведения этого мероприятия. Все санкционирующие организации также проинформированы».

Бой будет проходить на специально построенном открытом стадионе на окраине Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Согласно плану Хирна, арена должна быть рассчитана всего на 12 000 человек, хотя ее можно будет увеличить.

Джошуа и Руис подписали контракт на бой

«Мы должны понять, что есть другой мир за пределами Кардиффа и Мэдисон Сквер Гарден. И мы обязаны развивать бокс в новых областях и новых регионах. Для меня это событие может навсегда изменить бокс, потому что, если Саудовская Аравия собирается инвестировать, вы можете увидеть большие изменения в динамике спорта», - сказал Хирн.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Эдди Хирн.
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