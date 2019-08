Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)

24-летний мексиканец Эммануэль Наваррете выиграл у десятого номера рейтинга Франсиско де Вака.

В бою, который состоялся в Лос-Анджелесе, Наваррете добился досрочной победы. Уже во втором раунде претендент на титул де Вака оказался в нокдауне, а в третьем раунде рефери встречу остановил, зафиксировав победу Наваррете нокаутом.

В Top Rank считают, что 3-й раунд в этом поединке может претендовать на звание "Раунд года".

Ringside angle of the absolute SLUGFEST from Round 3 that secured the TKO for Emanuel Navarrete! Round of the Year candidate? #NavarreteDeVaca pic.twitter.com/QGdT3ZjZUh

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2019