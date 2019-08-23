Непобедимый украинский супертяж возглавит вечер бокса в Польше

Новости спорта:Владимир Кацук 31 августа сразится с Матеушем Целепалаом.

Украинский супертяжеловес Владимир Кацук (3-0) выступит в главном поединке вечера 31 августа в польском Калушине. Противником 31-летнего одессита, проживающего в данный момент в Варшаве, станет местный боксер Матеуш Целепала (1-0, 1 КО).

Такой чести Кацук удостоился из-за сразу нескольких травм польских боксеров, которые изначально планировались в главный бой вечера, пишет Ringside24.

Кацук в прошлом часто спарринговал с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко, и проходил подготовку под руководством известного тренера Джеймса Али Башира, бывшего тренера Кличко и Александра Усика