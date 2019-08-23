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Джошуа: Деонтей и Тайсон распланировали весь 2020 год

Джошуа: Деонтей и Тайсон распланировали весь 2020 год
17:23 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Британец сконцентрирован на возвращении чемпионских поясов.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) заявил, что не желает разговаривать о возможных поединках против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 КО) или соотечественника Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО), так как все его внимание сконцентрировано на реванше с Энди Руисом (33-1, 22 КО). Британца цитирует SkySports.

«Я каждый раз дерусь с лучшими представителями дивизиона. Мы принимаем вызовы. Энди Руис был лучшим доступным вариантом для меня. Были еще Мануэль Чарр и Майкл Хантер. Как я могу драться с кем-то вроде Чарра? Я хотел самого сильного соперника. Руис был лучшим. Если ты хочешь побеждать в каждом бою, тебе не стоит участвовать в битвах.

Руис выбил себе улучшенный гонорар в реванше с Джошуа

Все внимание сейчас сосредоточено на Руисе. Никто не разговаривает со мной об Уайлдера или Фьюри. Это сейчас неактуально. И никому не следует говорить со мной о них, когда я побью Руиса, поскольку они четко дали понять, чего хотят. Деонтей и Тайсон распланировали весь 2020 год. Пока они не освободятся, при мне не стоит упоминать Уайлдера и Фьюри».

Ранее стало известно, что о реванше между Джошуа и Руисом будет объявлено в ближайшие дни.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
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