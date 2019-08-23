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Руис выбил себе улучшенный гонорар в реванше с Джошуа

Руис выбил себе улучшенный гонорар в реванше с Джошуа
13:13 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис согласился провести бой-реванш с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

Представители мексиканца договорились с командой Джошуа об увеличении гонорара для своего бойца. По информации источника, за первый бой Руис получил около 9 млн долларов. Сообщается, что теперь промоутер Джошуа Эдди Хирн предложил мексиканскому чемпиону более выгодные финансовые условия. 

Об этом сообщает ESPN.

Также стороны договорились об обязательном допинг-тестировании от VADA.

Джошуа - Руис: названа дата боя-реванша

Кроме того, команды Руиса и Джошуа планируют привлечь к поединку опытных судей, за плечами которых будет не менее 40 чемпионских поединков.

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IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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