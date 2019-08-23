Руис выбил себе улучшенный гонорар в реванше с Джошуа

Новости спорта:Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис согласился провести бой-реванш с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

Представители мексиканца договорились с командой Джошуа об увеличении гонорара для своего бойца. По информации источника, за первый бой Руис получил около 9 млн долларов. Сообщается, что теперь промоутер Джошуа Эдди Хирн предложил мексиканскому чемпиону более выгодные финансовые условия.

Об этом сообщает ESPN.

Также стороны договорились об обязательном допинг-тестировании от VADA.

Кроме того, команды Руиса и Джошуа планируют привлечь к поединку опытных судей, за плечами которых будет не менее 40 чемпионских поединков.