Головкин - Деревянченко: боксеры подписались на допинг-тестирование

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко подписались на допинг-тестирование для боя за титул IBF.
Бой Головкин – Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке (США) . На кону их поединка будет стоять вакантный титул IBF в среднем весе.
@Vada_Testing welcomes @GGGBoxing @SDerevyanchenko to our program for their October 5, 2019 bout. @MatchroomBoxing @DiBellaEnt @loudibella @EddieHearn @Frank_1_Smith @TomLoeffler1 #cleansport
— Vada-Testing.org (@Vada_Testing) August 24, 2019
Напомним, ранее Головкин признался, что немного опасается Деревянченко, назвав его отличным боксером. Украинец, в свою очередь, намерен закончить доминирование своего соперника в предстоящем поединке.