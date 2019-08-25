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Головкин - Деревянченко: боксеры подписались на допинг-тестирование

Головкин - Деревянченко: боксеры подписались на допинг-тестирование
07:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко будут проверяться на допинг во время подготовки к бою.

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко подписались на допинг-тестирование для боя за титул IBF.

Бой Головкин – Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке (США) . На кону их поединка будет стоять вакантный титул IBF в среднем весе.

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Напомним, ранее Головкин признался, что немного опасается Деревянченко, назвав его отличным боксером. Украинец, в свою очередь, намерен закончить доминирование своего соперника в предстоящем поединке.

 

 

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