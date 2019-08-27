Шабранский выступит в андеркарде боя Фьюри

Новости спорта:Украинский полутяж подерется с представителем Доминиканской Республики.

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский (20-2, 17 КО) вернется на ринг 14 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile, сообщает BoxingTalk.

Украинец выступит в андеркарде поединка звездного супертяжеловеса Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО) против Отто Валлина (20-0-0, 13 КО).

Соперником Шабранского станет представитель Доминиканской Республики Феликс Валера (18-2, 15 КО).

Напомним, предыдущий бой Шабранского прошел 10 мая и завершился после четвертого раунда, когда угол соперника украинца отказался продолжать встречу.