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Экс-тренер Чисоры: Усик очень талантливый боксер, но Такам его нокаутирует

Экс-тренер Чисоры: Усик очень талантливый боксер, но Такам его нокаутирует
21:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дон Чарльз заявил, что Александр Усик не сможет победить в своем дебютном бою в супертяжелом весе.

Экс-тренер Дерека Чисоры Дон Чарльз считает, что украинец Александр Усик не сможет одержать победу в своем дебютном бою в супертяжелом весе, где ему будет противостоять Карлос Такам.

Чарльз заявил, что скорее всего Усик будет хорошо держаться в этом поединке, но Такам отправит его в нокаут.

"Как по мне, этот поединок равный. Я считаю Усика невероятно талантливым бойцом-тяжеловесом, но он пройдет тест в супертяжелом дивизионе. В ринге ему будет противостоять опытный супертяж, который умеет и боксировать, и бить. Думаю, Усик будет выигрывать поединок, но Такам нокаутирует его.

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Я не верю, что Усик проведет этот бой успешно. Думаю, его нокаутируют", - сказал Чарльз в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Отметим, что Усик уже начал этап спаррингов перед боем с Такамом.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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