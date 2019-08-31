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Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде

Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Энтони Кролла уверен в досрочной победе Василия Ломаченко.

Прошлый противник чемпиона мира в легком весе WBA и WBO Василия Ломаченко Энтони Кролла высказался касательно поединка украинца и британского боксера Люка Кэмпбелла, который состоится в ближайший уик-энд.

"Я думаю, что Василий будет работать первым номером, думаю, он будет часто и много пробивать и завершит бой в седьмом раунде.

Первые раунда три боксеры поработают активно оба, но потом Василий заберет бой", - рассказал Кролла.

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Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла, Люк Кэмпбелл.
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