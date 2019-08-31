Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде

Прошлый противник чемпиона мира в легком весе WBA и WBO Василия Ломаченко Энтони Кролла высказался касательно поединка украинца и британского боксера Люка Кэмпбелла, который состоится в ближайший уик-энд.
"Я думаю, что Василий будет работать первым номером, думаю, он будет часто и много пробивать и завершит бой в седьмом раунде.
Первые раунда три боксеры поработают активно оба, но потом Василий заберет бой", - рассказал Кролла.
Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.