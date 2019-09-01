Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна

В Лондоне на O2 Arena состоялся бой за три чемпионских пояса.
Украинский боксер Василий Ломаченко отправил в нокдаун британца Люка Кэмпбелла в бою, по итогам которого он завоевал три титула чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC.
Пропустив удар Ломаченко, Кэмпбелл оказался одним коленом на настиле ринга, хотя после этого сумел продолжить бой и в итоге проиграл по очкам единогласным решением судей.
Чтобы стать абсолютным чемпионом мира Ломаченко достаточно завоевать еще один пояс IBF.