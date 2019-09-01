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Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна

Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна
08:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер

Новости спорта:Тяжелый бой против Кэмпбелла помог выиграть нокдаун, нанесенный в 11-м раунде.

В Лондоне на O2 Arena состоялся бой за три чемпионских пояса.

Украинский боксер Василий Ломаченко отправил в нокдаун британца Люка Кэмпбелла в бою, по итогам которого он завоевал три титула чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Пропустив удар Ломаченко, Кэмпбелл оказался одним коленом на настиле ринга, хотя после этого сумел продолжить бой и в итоге проиграл по очкам единогласным решением судей.

Ломаченко победил Кэмпбелла: видео всего боя

Чтобы стать абсолютным чемпионом мира Ломаченко достаточно завоевать еще один пояс IBF.

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