Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна

Новости спорта:Тяжелый бой против Кэмпбелла помог выиграть нокдаун, нанесенный в 11-м раунде.

В Лондоне на O2 Arena состоялся бой за три чемпионских пояса.

Украинский боксер Василий Ломаченко отправил в нокдаун британца Люка Кэмпбелла в бою, по итогам которого он завоевал три титула чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Пропустив удар Ломаченко, Кэмпбелл оказался одним коленом на настиле ринга, хотя после этого сумел продолжить бой и в итоге проиграл по очкам единогласным решением судей.

Чтобы стать абсолютным чемпионом мира Ломаченко достаточно завоевать еще один пояс IBF.