"Вот бы инопланетяне забрали меня": Усик рассказал о своих странных мыслях

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о космосе.
"О чем я мечтаю? О многих вещах, каких-то космических. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их.
Утром еду и думаю: "Вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней".
Я бы съездил к ним, посмотрел, как они живут", — сказал Усик.
Дебютный бой в супертяжелом весе Усик проведет 12 октября против Тайрона Спонга (14-0, 13 КО)