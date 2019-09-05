"Вот бы инопланетяне забрали меня": Усик рассказал о своих странных мыслях

Новости спорта:Александр Усик не прочь бы увидеть внеземные цивилизации.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о космосе.

"О чем я мечтаю? О многих вещах, каких-то космических. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их.

Утром еду и думаю: "Вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней".

Я бы съездил к ним, посмотрел, как они живут", — сказал Усик.

Дебютный бой в супертяжелом весе Усик проведет 12 октября против Тайрона Спонга (14-0, 13 КО)