Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на Ти-Мобайл Арене прошел большой вечер бокса Top Rank, в главном бою которого сразился эпатажный Тайсон Фьюри. Противостоял небитому Фьюри непобедимый шведский супертяж Отто Валлин.

Бой прошел все отведенные 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу британцу. Судейский счет 116-112, 117-111, 118-110.

Отметим, эта победа стала для Цыганского Короля 29 в карьере при 1 ничьей. Шведский боксер проиграл впервые за 21 бой на профи-ринге. Таким образом, Фьюри стал обладателем уникального пояса WBC Maya, а болельщики вновь заговорили о реванше с Уайлдером.

After a Heavyweight Battle for the ages, the Gypsy King wins by Unanimous Decision!! pic.twitter.com/IaBo7K5JNq

Победа Фьюри далась с большим трудом, в одном из эпизодов британец рассек бровь.

After sustaining a blow to the head, @Tyson_Fury is in a race against time to defeat Otto Wallin at #FuryWallin with the Lineal Heavyweight Championship on the line. pic.twitter.com/8CuJGU5Pdo

— Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019