Страшное рассечение Тайсона Фьюри и подлый удар Валлина (Фото, Видео)

В бою за пояс WBC Maya Тайсон Фьюри получил серьезное повреждение от Отто Уаллина в третьем раунде.

Шведский боксер пытался нанести фатальный удар по Фьюри левым боковым. Данным ударом он образовал жесткую рану над бровью у британца.

В бою швед не стеснялся использовать рассечение соперника и даже после команды рефери пытался усугубить травму Тайсона:

Пользователи Сети отметили храброе сердце британца, который с таким жестким рассечение завершил бой:

Fury’s heart is just insane , he doesn’t know when he’s beaten absolute warrior. #FuryWallin pic.twitter.com/hxXxlZn98n

— Daniaal (@daniaal03) September 15, 2019