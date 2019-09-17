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IBF назначила отборочный бой в полулегком весе

IBF назначила отборочный бой в полулегком весе
16:18 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Кид Галахад и Клаудио Марреро проведут бой-элиминатор.

IBF назначила отборочный поединок в полулегком весе между бывшим претендентом на этот титул 29-летним британцем Кидом Галахадом (#7 IBF) и 30-летним доминиканцем Клаудио Марреро (#8 IBF). Если представители боксеров не достигнут договоренности, торги состоятся 24 сентября.

Напомним, что в июне Галахад проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону IBF в полулегком весе Джошу Уоррингтону. Он не согласился с решением судей и хотел добиться от организации назначения незамедлительного матча-реванша.

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28-летний Уоррингтон 12 октября проведет защиту титула против четвертого номера рейтинга француза Софиана Такука.

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IBF, Бокс, Новости бокса, Кид Галахад - Клаудио Марреро.
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