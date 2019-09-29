Спенс - Портер. Видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Эррол Спенс - Шон Портер.

В поединке за два титула чемпиона мира в полусреднем весе Эррол Спенс не без проблем добыл победу над американцем Шоном Портером.

Еще перед боем фаворитом называли именно Спенса, однако Портер выступил достаточно классно и превзошел все ожидания.

В свою очередь, Эррол Спенс не сумел подтвердить статус явного фаворита боя. Во многих моментах американец уступал своему соотечественнику.

Таким образом, Эррол Спенс добыл 26 победу и так и остается непобежденным в соей весовой категории. Что касается Портера, то данное поражение стало вторым в 34 боях.

Результаты судей: дважды 116-111 для Эррола Спенса и лишь 115-112 для Шона Портера.