"Он все еще воин, великий боец": Руис - об Энтони Джошуа

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Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал предстоящий реванш против Энтони Джошуа.

"Я думаю, что он должен сделать небольшой перерыв, если я снова его побью. Пусть выздоровеет, одно или два поражения не будут иметь значения. Он все еще воин, по-прежнему великий боец, и я уверен, что он оправится.

Он был величайшим чемпионом мира в супертяжелом весе. У него были все пояса, которые теперь мои, быть в этом положении – большое благословение", – сказал Руис.

Реванш Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.