Скачать
Среда, 02.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Аталанта - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Голевой ураган в матче Тоттенхэм - Бавария (Видео)
Голевой ураган в матче Тоттенхэм - Бавария (Видео)

"Он все еще воин, великий боец": Руис - об Энтони Джошуа

"Он все еще воин, великий боец": Руис - об Энтони Джошуа
17:01 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал предстоящий реванш против Энтони Джошуа.

"Я думаю, что он должен сделать небольшой перерыв, если я снова его побью. Пусть выздоровеет, одно или два поражения не будут иметь значения. Он все еще воин, по-прежнему великий боец, и я уверен, что он оправится.

Он был величайшим чемпионом мира в супертяжелом весе. У него были все пояса, которые теперь мои, быть в этом положении – большое благословение", – сказал Руис.

Головкин заявил, что сможет нокаутировать Деревянченко в первом раунде

Реванш Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
03 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
04 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
05 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь