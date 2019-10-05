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Головкин - Деревянченко: слова перед боем

Головкин - Деревянченко: слова перед боем
08:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Утром 6 октября (время киевское) Сергей Деревянченко проведет бой с Геннадием Головкиным.

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал предстоящий бой против казахстанца Геннадия Головкина, который пройдет за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе.

"Чувствую себя отлично, готов к поединку. Буду показывать все, что знаю на 100%. Буду хорошо двигаться и не пропущу удары Геннадия", - приводит слова Деревянченко Ruptly.

Головкин - Деревянченко: гонорары боксеров

Бывший обладатель титула чемпиона мира в среднем весе Геннадий Головкин высказался касательно грядушего боя с Сергеем Деревянченко за титулы IBF и IBO.

"Поддержите Сергея, он невероятно силен. Это хорошая проверка для нас. Данный поединок - подарок всем поклонникам бокса. Готовьтесь, будет "Big Drama Show", - приводит слова казахстанского боксера Ruptly.

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