Беринчик - Морено: онлайн-трансляция боя

Новости спорта:Прямая трансляция вечера бокса в Броварах, где главный бой Беринчик - Морено.

Сегодня, 5 октября, в Броварах в ТРЦ "Терминал" состоится большой вечер профессионального бокса компании K2 Promotions. В главном бою вечера выступит непобежденный украинский легковес Денис Беринчик.

Денис Беринчик будет защищать свой пояс WBO International в легком весе. Ожидается, что после нескольких боев Денис выйдет на чемпионский поединок. На данный момент титулом WBO в легком весе владеет Василий Ломаченко. Противостоять Беринчику (11-0-0, 7 КО) сегодня будет опытный мексиканец Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО). Кроме того, в андеркарде главного боя пройдут несколько примечательных боев с участием украинских боксеров.

22:00 Беринчик - Морено: видеотрансляция вечера бокса (Видео всех боев)

Где смотреть

В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Интер". Начало "Большого бокса" на Интере в 22:25 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию этого события.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, украинец является безоговорочным фаворитом встречи. Так, на победу Беринчика букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,07, триумф мексиканца оценивается в 8,45. Ничейный исход крайне маловероятен - 30.

Церемония взвешивания

Вчера в Киеве в ТРЦ Gulliver состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса в Броварах: оба боксера уложились в лимит легкого веса.

Андеркард боя Беринчик - Морено

Олег Малиновский - Витторио Парринелло

Дмитрий Митрофанов - Новак Радулович

Макс Бурсак - Бека Мукхулишвили

Мишико Беселия - Эдуард Меринец

Василий Чеботарь - Сергей Макаренко

Ассан Раймбек - Сергей Сорока

Юрий Вишняков - Рустем Фатхуллин