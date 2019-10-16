Кличко: Я никогда не отвернусь от страха

Новости спорта:Владимир Кличко считает, что к страху нужно относиться как к учителю.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, как подконтрольных страх может помочь в жизни.

По словам Владимира, к страху нужно относиться как к учителю. «Страх положителен, если вы столкнетесь с этим: я никогда не отвернусь от него. Прохождение пугающих ситуаций - часть моего процесса обучения на протяжении всей жизни. Попытайтесь увидеть страх как учителя, который поможет вам справиться с трудностями», - написал Владимир.

Ранее Кличко и Льюис поспорили в соцсетях.