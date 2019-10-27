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Хирн рассказал, как сейчас выглядит Руис

Хирн рассказал, как сейчас выглядит Руис
14:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Промоутер Джошуа считает, что чемпион стал еще тяжелее и медленнее.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал слова чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса о том, что тот значительно сбросил вес перед предстоящим реваншем с британской суперзвездой Энтони Джошуа.

Промоутер считает, что мексиканский чемпион не похудел, а стал еще тяжелее, чем это было ранее.

"Руис похудел? Я так не думаю. Он выглядит, как бочка. Мне кажется, что он даже тяжелее, чем до этого. Можете сделать собственные выводы. Я видел видео его тренировки в Сан-Диего. Мне не показалось, что Руис стал стройнее, чем во время прошлого тренировочного лагеря.

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В Instagram есть фотография, на которой Энди наклоняется вперед. Это старый трюк, чтобы визуально уменьшить живот. Поэтому может показаться, что Руис сбросил парочку килограммов.

Я думаю, что Руис сейчас еще более тяжелее и медленнее. Возможно, я просто уже привык к его скорости. Но у него бочкообразный живот, разве нет?" - сказал Хирн в интервью iFL TV.

Напомним, реванш Руис - Джошуа должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее легендарный Майк Тайсон заявил, что Энтони Джошуа был бы самым опасным боксером в мире, если бы он его тренировал.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энди Хирн.
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