Американский супертяж: Усик легко может стать чемпионом мира в хэвивейте

Новости спорта:Малик Скотт прокомментировал перспективы Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

Американский супертяжеловес Малик Скотт, который был спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика, оценил перспективы украинца (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе.

По словам Скотта, единственный, кто может доставить проблемы Усика – действующий чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

"Верю, что Усик может легко стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Все зависит от того, с кем из чемпионов он будет драться за титул. По моему мнению, лучшим супертяжеловесом в мире на данный момент является Деонтей Уайлдер. Если их бой состоится, то я поставлю на Уайлдера", – заявил Скотт