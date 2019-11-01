Скачать
Пятница, 01.11.2019
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
Головкин узнал имя следующего соперника
Головкин узнал имя следующего соперника

Американский супертяж: Усик легко может стать чемпионом мира в хэвивейте

Американский супертяж: Усик легко может стать чемпионом мира в хэвивейте
12:29 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Малик Скотт прокомментировал перспективы Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

Американский супертяжеловес Малик Скотт, который был спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика, оценил перспективы украинца (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе.

По словам Скотта, единственный, кто может доставить проблемы Усика – действующий чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

"Уайлдер сдастся": Ортис сделал смелый прогноз на бой с Деонтеем

"Верю, что Усик может легко стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Все зависит от того, с кем из чемпионов он будет драться за титул. По моему мнению, лучшим супертяжеловесом в мире на данный момент является Деонтей Уайлдер. Если их бой состоится, то я поставлю на Уайлдера", – заявил Скотт

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Малик Скотт, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри удачно дебютировал в WWE
02 Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
03 Альварес: Я лучше Ломаченко
04 Тренер Карпат недоволен тем, что Шахтер потерял очки в игре с Александрией
05 Президент Ингульца назвал желаемых соперников по четвертьфиналу Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь