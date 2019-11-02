Ковалев - Альварес: все о бое

Новости спорта:Один из самых ожидаемых боев 2019 года Сауль Canelo Альварес - Сергей Ковалев.

Сауль Canelo Альварес попытается войти в историю, как боксер, который смог перепрыгнуть через 2 весовые категории и без промежуточных боев завоевать титул чемпиона мира.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Ковалев – Альварес состоится 2 ноября (ночь на 3 ноября в Украине).

КОВАЛЕВ vs АЛЬВАРЕС

Бокс. Полутяжелый вес

Бой за звание чемпиона мира по версии WBO

Лас-Вегас, MGM Grand

Рефери: Рассел Мора (США)

Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО, Мексика) – Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО, Россия)

Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)

Для Сауля Альвареса это дебют в полутяжелом весе, он будет сильно проигрывать в параметрах. Его противник на 8 сантиметров выше и имеет на 5 сантиметров больший размах рук.

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Прогноз букмекеров

Букмекеры рассматривают мексиканца явным фаворитом в этом поединке. Коэффициент на его победу во всех букмекеров примерно одинаков и составляет 1,25. Шансы россиянина оценивается почти в 4.

Гонорары

Спортивный комитет Невады опубликовал гонорары, которые полагаются боксерам за предстоящий поединок. Альварес получит просто астрономическую сумму в размере 35 миллионов долларов, в то время как у Ковалева банковский счет пополнится «всего» тремя миллионами в американской валюте.

Слова перед боем

Сергей Ковалев, чемпион WBO полутяжелого весе:

– Моя цель – сломать его игру, защитить свой титул и следовать за своей мечтой. Предстоящий бой – шанс доказать, что я по-прежнему лучший боец дивизиона. Мы оба великие чемпионы. И мы уважаем друг друга и в ринге, и за его пределами. Но в день боя мы позабудем об уважении и порадуем болельщиков отличным поединком. Мы из тех, кто идет до конца: не отступает, не сдаётся. Это значит, что бой точно получится на загляденье.

Сауль Альварес, чемпион WBA и WBC в среднем весе:

– У него длинные руки, его джеб очень хорош. Он знает, как двигаться по рингу, но мы подготовились к этому. Без сомнений, Ковалев – сильнейший оппонент из тех, с которыми я встречался. Это большой риск для меня, но мы готовы к этому. У нас есть ум и мастерство, чтобы победить Ковалева.