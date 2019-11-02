Скачать
Суббота, 02.11.2019
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Ковалев - Альварес: все о бое

Ковалев - Альварес: все о бое
17:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Один из самых ожидаемых боев 2019 года Сауль Canelo Альварес - Сергей Ковалев.

Сауль Canelo Альварес попытается войти в историю, как боксер, который смог перепрыгнуть через 2 весовые категории и без промежуточных боев завоевать титул чемпиона мира.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Ковалев – Альварес состоится 2 ноября (ночь на 3 ноября в Украине).

КОВАЛЕВ vs АЛЬВАРЕС

Бокс. Полутяжелый вес

Бой за звание чемпиона мира по версии WBO

Лас-Вегас, MGM Grand

Рефери: Рассел Мора (США)

Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО, Мексика) – Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО, Россия)

Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)

Для Сауля Альвареса это дебют в полутяжелом весе, он будет сильно проигрывать в параметрах. Его противник на 8 сантиметров выше и имеет на 5 сантиметров больший размах рук.

Промо

Прогноз букмекеров

Букмекеры рассматривают мексиканца явным фаворитом в этом поединке. Коэффициент на его победу во всех букмекеров примерно одинаков и составляет 1,25. Шансы россиянина оценивается почти в 4.

Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019

Гонорары

Спортивный комитет Невады опубликовал гонорары, которые полагаются боксерам за предстоящий поединок. Альварес получит просто астрономическую сумму в размере 35 миллионов долларов, в то время как у Ковалева банковский счет пополнится «всего» тремя миллионами в американской валюте.

Слова перед боем

Сергей Ковалев, чемпион WBO полутяжелого весе:

– Моя цель – сломать его игру, защитить свой титул и следовать за своей мечтой. Предстоящий бой – шанс доказать, что я по-прежнему лучший боец дивизиона. Мы оба великие чемпионы. И мы уважаем друг друга и в ринге, и за его пределами. Но в день боя мы позабудем об уважении и порадуем болельщиков отличным поединком. Мы из тех, кто идет до конца: не отступает, не сдаётся. Это значит, что бой точно получится на загляденье.

Сауль Альварес, чемпион WBA и WBC в среднем весе:

– У него длинные руки, его джеб очень хорош. Он знает, как двигаться по рингу, но мы подготовились к этому. Без сомнений, Ковалев – сильнейший оппонент из тех, с которыми я встречался. Это большой риск для меня, но мы готовы к этому. У нас есть ум и мастерство, чтобы победить Ковалева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Сергей Ковалев, Сауль "Канело" Альварес, Бокс новости, Ковалев – Альварес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руис: Победил Джошуа благодаря удару от Бога
02 Свитолина - Бенчич: где и когда смотреть полуфинал WTA Finals
03 Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
04 Денис Попов назвал своего кумира
05 WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь