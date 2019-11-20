"Как он получил титул?": Ломаченко о возможном бое с дерзким американцем

Новости спорта:Василий Ломаченко намекнул, что американец не заслуживает титула чемпиона.

Обладатель титулов WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко отреагировал на присуждение американцу Девину Хэйни чемпионского пояса по версии WBC.

"Кто такой Хэйни и кого он победил? Как он получил титул? Мы боксировали за него с чемпионами или претендентами. Если мы боксировали за пояс с чемпионами или претендентами, то он получил этот титул только потому, что ему его дали. И кричать о том, что ты чего-то достиг?

Не вопрос, я готов приехать и провести бой с кем и когда угодно. Здесь дело только в бизнесе", - заявил Ломаченко.

Хэйни получил титул WBC после того, как организация сделала украинца "франчайзинговым" чемпионом.