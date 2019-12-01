Бой Фьюри в Монако сорвался из-за вируса

Новости спорта:Хьюи Фьюри не вышел в ринг на вечере бокса в Монако 30 ноября.

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (23–3, 13 КО) 30 ноября в Монако должен был провести поединок против чеха Павла Соура (11–2, 6 КО), однако бой сорвался.

Как сообщает Fightnews, 25-летний двоюродный брат Тайсона Фьюри снялся с поединка "из-за вируса". Напомним, в последнем поединке Хьюи Фьюри 31 августа по очкам проиграл россиянину Александру Поветкину.

На вечере бокса DAZN в Монте-Карло выступил украинец Андрей Руденко (32–4, 20 KO), который сразился с китайцем Чжаном Чжилеем (20–0, 16 KO) за второстепенный титул WBO Oriental.

В главном поединке вечера в Монако за пояс WBA в полусреднем весе сошлись россияне Александр Беспутин и Раджаб Бутаев.