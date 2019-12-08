Между Хантером и Поветкиным состоится реванш

Новости спорта:Промоутер Александра Поветкина заинтересован в таком событии.

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Поветкина Андрей Рябинский сообщил, что его подопечный проведет реванш против Майкла Хантера.

«С самого начала было боязно. Я переживал и волновался. Я еще до поединка говорил, что Хантер не подарок, это очень сильный и опасный боксер.

Мы с Сашей до боя обсуждали возможные развития событий и понимали, что поединок будет тяжелым. Так в итоге и получилось.

В таком поединке надо было проявлять характер. В итоге получился бой на встречных курсах, с переменным успехом, и вот зафиксировали ничью. Я согласен с решением судей.

Думаю, мы придем к тому, что этим ребятам нужно будет провести еще один бой», – заявил Рябинский.