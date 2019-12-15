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"Я никого не боюсь": Кроуфорд готов принять любой бой

"Я никого не боюсь": Кроуфорд готов принять любой бой
13:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Теренс Кроуфорд заявил, что готов боксировать с любым соперником.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал свою победу над литовцем Эгисом Каваляускасом.

"После восьмого раунда тренер сказал мне, чтобы я меньше вкладывался в удары. Если честно, я хотел подарить фанатам нокаут. Когда я включил в работу свои руки, то начал выбрасывать больше нокаутирующих ударов.

Я готов боксировать с любым соперником и говорю об этом уже давно. Я никого не боюсь и не избегаю. Мне все равно, кто выйдет в ринг со мной в следующий раз. Я лишь хочу проводить бои с сильнейшими соперниками", - приводит слова Кроуфорда The Guardian.

Кроуфорд - Каваляускас. Видео нокаута

Напомним, что Кроуфорд одержал победу нокаутом в титульном поединке против Эгидиюса Каваляускаса.

Ранее Теренс заявил, что не считает Василия Ломаченко и Сауля Альвареса лучше себя.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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