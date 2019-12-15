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Соперник Постола подписал новый контракт с Top Rank

Соперник Постола подписал новый контракт с Top Rank
15:26 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хосе Рамирес хочет объединить все пояса, затем встретиться с Теренсом Кроуфордом.

Чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес сегодня подписал новый долгосрочный контракт с промоутерской компанией Top Rank.

Первым боем Рамиреса в рамках нового контракта станет намеченная на 1 февраля защита титулов против экс-чемпиона WBC Виктора Постола. Затем, по словам Рамиреса, в его планы входит поединок с чемпионом WBA и IBF Джошем Тейлором для объединения всех поясов. «После этого я хочу подняться [в полусредний вес] и бросить вызов [чемпиону WBO] Теренсу Кроуфорду, если на тот момент он еще будет владеть какими-то чемпионскими поясами», — сказал Рамирес.

Видео обращение Рамиреса доступна в Твиттере Top Rank:

Кроуфорд - Каваляускас. Видео нокаута

Напомним, сегодня Теренс Кроуфорд в зрелищном бою техническим нокаутом победил Эгиса Каваляускаса.

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Бокс, Top Rank, Новости бокса, Хосе Рамирес, Виктор Постол.
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