Соперник Постола подписал новый контракт с Top Rank

Чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес сегодня подписал новый долгосрочный контракт с промоутерской компанией Top Rank.

Первым боем Рамиреса в рамках нового контракта станет намеченная на 1 февраля защита титулов против экс-чемпиона WBC Виктора Постола. Затем, по словам Рамиреса, в его планы входит поединок с чемпионом WBA и IBF Джошем Тейлором для объединения всех поясов. «После этого я хочу подняться [в полусредний вес] и бросить вызов [чемпиону WBO] Теренсу Кроуфорду, если на тот момент он еще будет владеть какими-то чемпионскими поясами», — сказал Рамирес.

Видео обращение Рамиреса доступна в Твиттере Top Rank:

.@RAMIREZBOXING knows that being a unified world champion comes with great responsibility - one he's ready to carry for the first time two months from now.#RamirezPostol | February 1 | ESPN pic.twitter.com/nVKHfrrbYb

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 14, 2019